Kitzloch öffnet wieder - schon jetzt laute Kritik

„Bauen schon an 3. Welle“

Während sich auf Facebook und Instagram die meisten User höchst erfreut über die Wiedereröffnung zeigen und ihren Besuch bereits begeistert ankündigen, werden auf Twitter hingegen zunehmend kritische Stimmen laut. „Tirol ist den anderen Bundesländern mal wieder um einiges voraus. Während wir hier von der 2. Welle reden, bauen die dort schon fleißigst an der 3.“, so etwa ein User.