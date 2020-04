Kitzloch-Chef: „Im Rückblick früher zugesperrt“

Keine Angst vor Klagen

Vor Klagen habe er jedenfalls keine Angst, sagte der Tiroler. „Wir haben weder Fälle vertuscht, noch die Saison hinausgezögert“, betonte Zangerl. Dass Ischgl nun international in die Negativschlagzeilen geraten ist, damit habe er schon ein Problem. Es tauche nur eine Facette von Ischgl in den Medien auf, nämlich der Après-Ski. Ischgl habe aber viel mehr zu bieten, was nun aber nicht so wahrgenommen werde. „Da heißt es jetzt entgegenzuwirken“, fügte er hinzu.