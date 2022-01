Tiroler Kabarettist droht nun Klage aus Ischgl

Wegen Facebook-Posting droht ihm nun eine Klage

So hat Bernhard Zangerl, Chef des Après-Ski-Lokals „Kitzloch“, nun mit einer Klage gedroht, weil Koschuh Ende Dezember folgendes Posting auf Facebook veröffentlichte: „Im Ischgler Corona-Superspreader-Hotspot Kitzloch schert man sich offenbar einen Dreck um die vorgeschriebene Gästeregistrierung. Anders ist ein öffentlicher Aufruf nach dem positiven Test eines Kellners (Na? Wisst’s noch? Siehe März 2020?) nicht zu erklären. Danke, ihr Kitzlöcher. Was sollen sich Gastrobetriebe denken, die tun, was aktuell halt einfach getan werden muss? Gäste registrieren? Was sollen sich Gäste von Gastrobetrieben denken, die tun, was aktuell halt einfach getan werden muss? Sich registrieren lassen? Was denkt ihr Kitzlöcher euch eigentlich dabei? Denkt ihr überhaupt manchmal an etwas anderes außer Geld?“