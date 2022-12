Kippt China bald seine Null-Covid-Strategie?

Infektionszahlen sinken weiter

Unterdessen sinkt in China die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus weiter. Das Land verzeichnete nach Angaben der Nationalen Gesundheitskommission 30.014 Neuinfektionen. Am Vortag waren es 31.824. gewesen, 4213 der Fälle seien symptomatisch und 27.611 seien asymptomatische Infektionen, die in China separat gezählt werden. Das Land meldete keinen weiteren Todesfall in den vergangenen 24 Stunden im Zusammenhang mit dem Virus nach zwei am Vortag.