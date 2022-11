Chinas Polizei kontrolliert Handys und Straßen

Märkte belastet

Die Ereignisse belasten aber nicht nur die Betriebe vor Ort, sondern auch die Börsen in China sowie die Aktien- und Rohstoffmärkte in Europa und den USA. So sind etwa der Öl- und Kupferpreis am Montag gesunken. Die Proteste richteten sich - wie berichtet - gegen die Null-Covid-Politik der Regierung, die vor allem auf vergleichsweise lange und strenge Lockdowns setzt. Laut Augenzeuginnen sowie Augenzeugen und unbestätigten Video-Aufnahmen werden unter anderem Präsident Xi Jinping und die Kommunistische Partei kritisiert. Öffentliche Proteste gegen die Regierung sind in China selten, begleiten doch Überwachungsmaßnahmen den öffentlichen Raum.