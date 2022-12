Erste Covid-Lockerungen in China stehen bevor

Noch vor einigen Tagen sah es nicht nach einem Kurswechsel in Peking aus. Doch nun dürfte es in China tatsächlich zu sanften Lockerungen der strikten Null-Covid-Politik geben, wie es zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters bekannt gaben. Dem Vernehmen nach soll es bestimmten positiv auf Covid-19 getesteten Menschen erlaubt werden, sich zu Hause in Quarantäne zu begeben. In den kommenden Tagen werden entsprechende Ankündigungen erwartet.