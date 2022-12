Kreml baut „Schattenflotte“ aus alten Tankern auf

Um die westlichen Sanktionen zu umgehen, hat Russland offenbar still und heimlich mehr als hundert gebrauchte Tanker, die in Kürze verschrottet worden wären, aufgekauft. Laut Angaben der „Financial Times“ will der Kreml mit dieser „Schattenflotte“ offenbar sein Öl weltweit an den Mann bringen. Als mögliche Destinationen gelten etwa China, die Türkei oder Indien.