Moskau: „Europa wird ohne russisches Öl leben“

Russland macht jetzt offenbar Ernst mit dem mehrfach angedrohten Stopp von Öllieferungen nach Europa. „Von diesem Jahr an wird Europa ohne russisches Öl leben“, schrieb der russische Botschafter bei internationalen Organisationen in Wien, Michail Uljanow, am Samstag auf Telegram. Die EU-Staaten und Australien haben sich auf einen Preisdeckel für russisches Öl von 60 Dollar (57 Euro) pro Barrel geeinigt und damit einen Plan der sieben führenden Industriestaaten (G7) aufgenommen. Die russische Regierung hält sich in ihrer ersten Reaktion konkrete Schritte offen. „Wir werden diese Deckelung nicht akzeptieren“, betonte der Sprecher von Präsident Wladimir Putin, Dmitri Peskow.