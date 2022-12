„Ölpreisdeckel wird Russland empfindlich treffen“

Die EU-Staaten haben sich nach langen und schwierigen Verhandlungen auf die Höhe eines Preisdeckels für russisches Öl geeinigt, die G7 und Australien schlossen sich an. Nach Einschätzung der Energie-Ökonomin Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) würde dies Russlands Kriegskasse durchaus stark treffen. „Russland wird es empfindlich treffen, die Einnahmen werden nicht mehr so üppig sein“, sagte sie am Samstag. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj übte hingegen Kritik am Ölpreisdeckel.