EU einigt sich auf Preisdeckel für russisches Öl

Um die russischen Einnahmen aus dem Öl-Export zu minimieren und gleichzeitig für eine Entspannung an den Energiemärkten zu sorgen, haben sich die EU-Staaten nach langem Ringen auf einen Preisdeckel für russisches Erdöl geeinigt. Sie wollen Russland gemeinsam mit internationalen Partnern dazu zwingen, Erdöl von Montag an für zunächst höchstens 60 US-Dollar (etwa 57 Euro) pro Barrel (159 Liter) an Abnehmer in anderen Staaten zu verkaufen.