Wien Energie: Team für U-Kommission steht fest

Unternehmen erhielt 1,4 Milliarden Euro

Ihre Arbeit soll die Untersuchungskommission am 2. Dezember aufnehmen. „(...)Wir wollen klären, warum weder der zuständige Ausschuss noch der Gemeinderat vorab und zeitgerecht informiert wurde. Das war eine völlige Missachtung der demokratischen Gremien in Wien“, sagte ÖVP-Chef Karl Mahrer am Dienstag. Er bezog sich dabei auf das Ausüben der Notkompetenz durch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Dieser hatte der Wien Energie, einer Tochter der Stadt, ab Juli insgesamt 1,4 Milliarden Euro bereitgestellt. Das Unternehmen musste wie andere Versorger in Europa auch für den Börsenhandel mit Strom und Gas hohe Sicherheitsleistungen hinterlegen und konnte diese nicht mehr aus eigener Kraft finanzieren.