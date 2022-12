Ortlieb: Rücktritt? „Wäre viel zu früh gewesen!“

Hütter: „... dann macht es keinen Sinn“

Cornelia Hütter stieg unterdessen in Hinblick auf ihre Gesundheit auf die Bremse und verzichtete auf die Abfahrt. „Ich bin heute in der Früh aufgestanden und habe einfach gemerkt, dass es mir überhaupt nicht gut geht“, sagte die Steirerin und berichtete in erster Linie von Kopfweh und Sehbeschwerden. „Es ist alles ein wenig verschwommen. Wenn ich mit 140 runterfahre und da nicht richtig scharf sehe, wird es gefährlich“, so Hütter. „Ich bin oft genug im Netz gelegen. Wenn es echt nicht geht oder wenn es nicht funktioniert, dann macht es keinen Sinn.“