Ortlieb zu Comeback: „Hat viel Kraft gekostet“

„Ich bin selber ein bisschen sprachlos“, sagte Ortlieb im ORF-Interview nach ihrem besten Ergebnis in einer Weltcup-Abfahrt. „Der Lauf ist mir wirklich gut geglückt. Ich habe versucht, alles zu geben. Wir haben schon mitgekriegt, dass schwierige Bedingungen sind, dass man richtig kämpfen muss, und ich glaube, das ist mir wirklich gelungen. Ich bin heute auch stolz auf meine Leistung. Es war nicht nur eine Eigenleistung, ich habe so viel Unterstützung vom ganzen Umfeld bekommen. Wenn man es dann so zeigen kann, tut es richtig gut. Mit meiner Fahrt war ich zufrieden. Es ist da ein langer Zieleinlauf - man hat da viel Zeit, da kommen Gedanken. Ich war mit meiner Fahrt zufrieden und war gespannt, was auf der Anzeigentafel stehen wird."