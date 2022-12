Wunschbäume für die Vierbeiner in den Tierheimen

Vom abwechslungsreichen Spielzeug bis zum warmen Kuschelbett oder Hundemantel sowie Spezialfutter - die Wunschzettel sämtlicher Vierbeiner der Kärntner und Osttiroler Tierheime hängen heuer wieder an den Weihnachtsbäumen in den Fressnapf-Filialen in Klagenfurt, Villach, St. Veit, Spittal, Wolfsberg und Lienz.