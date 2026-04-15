Das sagt die Herstellerfirma zu den Mängeln

Mehrere Mängel weisen die Einsatzwagen der Kärntner Feuerwehren auf – nach dem „Krone“-Artikel meldeten sich weitere Wehren und berichten über weitere Schäden, mit denen sie sich seit Jahren abplagen. „Abgesehen von einer verrosteten Pumpe bemerkten wir auch Bremsschäden. Bei einem Wagen riss das Lenkrad von selbst ständig in die linke Richtung – das ist teilweise lebensgefährlich! Und auch ein Tankwagen war undicht“, schildern uns die freiwilligen Mitglieder.