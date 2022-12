ÖVP: Neuer Schachzug von Mister „Message Control“

Eine Reihe an Business-Trips standen am Programm - am Donnerstag war ein Besuch in Georgien geplant, am Freitag ein Treffen der konservativen Regierungschefs in Athen und am Jahrestag (6.Dezember) selbst nimmt Nehammer an der Westbalkan-Konferenz teil. Der Zeitplan stand, bis in der Vorwoche Gerald Fleischmann, der ehemalige Medienstratege von Sebastian Kurz, die Regie in der ÖVP übernahm.