Wanderung im Damülser Winterwunderland

Der erste Schneefall in der Saison ist immer etwas Besonderes. Noch ist es in den tieferen Lagen aper, aber auf den Bergen hat sich der Winter bereits ausgebreitet. Wer eine Kostprobe davon möchte, muss also in die Höhe. Eine schöne Laufstrecke findet sich beispielsweise in der Bregenzerwälder Ortschaft Damüls. Die Pisten und Winterwanderwege sind zwar noch nicht offiziell eröffnet, dennoch trifft man bereits auf Skitourengeher und Schneeschuhläufer, die die Ruhe der Zwischensaison nutzen, um die herrliche Bergwelt zu genießen.