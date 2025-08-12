Der SCR Altach ist in dieser Saison älter geworden

Für Trainer Fabio Ingolitsch ist das „hohe“ Alter seiner Schützlinge kein Problem: „Zech ist elf Jahre älter als Estrada, Greil acht älter als Kameri. Deshalb ist auch klar, weswegen wir älter geworden sind, obwohl wir nur zwei Positionen getauscht haben.“ Über den Schritt zur Verjüngung macht sich Ingolitsch keine Gedanken: „Alter ist nur eine Zahl, am Ende gehts um Qualität, Balance, Teamdynamik und die Entwicklung der Spieler.“ Zudem sei eine Kaderverjüngung die Aufgabe der sportlichen Führung mit Philipp Netzer und Eric Orie, die eine klare Strategie haben.