Montforthaus: Stadt Feldkirch erstattet Anzeige

Im Zuge einer Gebarungsprüfung wurden Unregelmäßigkeiten durch die ehemalige Geschäftsführung des Montforthauses festgestellt. Bürgermeister Manfred Rädler verspricht „lückenlose Aufklärung“.
Neuer Wirbel um die Betreibergesellschaft des Feldkircher Montforthauses: Nach einem vernichtenden Rechnungshofbericht, der Ablöse des Geschäftsführers sowie mehrerer Rücktritte von Aufsichtsratsmitgliedern hat die Stadt Feldkirch weitere Unregelmäßigkeiten bezüglich der Finanzen des Montforthauses festgestellt: „Im Rahmen einer Gebarungsprüfung der Montforthaus Feldkirch GmbH wurden Unregelmäßigkeiten bei der Abrechnung von Bezügen sowie bei der Nutzung von Betriebseigentum durch die ehemalige Geschäftsführung festgestellt“, heißt es in einer Aussendung. Der Bericht sei bereits an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden übermittelt worden, um zu prüfen, ob strafrechtlich relevante Handlungen vorliegen.
Rädler kündigt harte Linie an
Parallel dazu hat die Stadt Feldkirch weitere interne Überprüfungen angekündigt. „Wo Auffälligkeiten auftreten, gehen wir diesen konsequent nach. Uns ist wichtig, dass alle Vorgänge lückenlos aufgearbeitet und die Interessen der Stadt bestmöglich geschützt werden“, stellt Bürgermeister Manfred Rädler (ÖVP) klar. Vorrang habe dabei, die Interessen der Montforthaus Feldkirch GmbH zu wahren, mögliche Vermögensnachteile abzuwenden und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den sorgfältigen Umgang mit öffentlichen Mitteln zu stärken.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.