Montforthaus: Stadt Feldkirch erstattet Anzeige

Neuer Wirbel um die Betreibergesellschaft des Feldkircher Montforthauses: Nach einem vernichtenden Rechnungshofbericht, der Ablöse des Geschäftsführers sowie mehrerer Rücktritte von Aufsichtsratsmitgliedern hat die Stadt Feldkirch weitere Unregelmäßigkeiten bezüglich der Finanzen des Montforthauses festgestellt: „Im Rahmen einer Gebarungsprüfung der Montforthaus Feldkirch GmbH wurden Unregelmäßigkeiten bei der Abrechnung von Bezügen sowie bei der Nutzung von Betriebseigentum durch die ehemalige Geschäftsführung festgestellt“, heißt es in einer Aussendung. Der Bericht sei bereits an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden übermittelt worden, um zu prüfen, ob strafrechtlich relevante Handlungen vorliegen.