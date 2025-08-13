Vorteilswelt
Unregelmäßigkeiten

Montforthaus: Stadt Feldkirch erstattet Anzeige

Vorarlberg
13.08.2025 13:14
Das Montforthaus Feldkirch steht seit Langem in der Kritik.
Das Montforthaus Feldkirch steht seit Langem in der Kritik.(Bild: Petra Rainer)

Im Zuge einer Gebarungsprüfung wurden Unregelmäßigkeiten durch die ehemalige Geschäftsführung des Montforthauses festgestellt. Bürgermeister Manfred Rädler verspricht „lückenlose Aufklärung“.

Neuer Wirbel um die Betreibergesellschaft des Feldkircher Montforthauses: Nach einem vernichtenden Rechnungshofbericht, der Ablöse des Geschäftsführers sowie mehrerer Rücktritte von Aufsichtsratsmitgliedern hat die Stadt Feldkirch weitere Unregelmäßigkeiten bezüglich der Finanzen des Montforthauses festgestellt: „Im Rahmen einer Gebarungsprüfung der Montforthaus Feldkirch GmbH wurden Unregelmäßigkeiten bei der Abrechnung von Bezügen sowie bei der Nutzung von Betriebseigentum durch die ehemalige Geschäftsführung festgestellt“, heißt es in einer Aussendung. Der Bericht sei bereits an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden übermittelt worden, um zu prüfen, ob strafrechtlich relevante Handlungen vorliegen.

Rädler kündigt harte Linie an
Parallel dazu hat die Stadt Feldkirch weitere interne Überprüfungen angekündigt. „Wo Auffälligkeiten auftreten, gehen wir diesen konsequent nach. Uns ist wichtig, dass alle Vorgänge lückenlos aufgearbeitet und die Interessen der Stadt bestmöglich geschützt werden“, stellt Bürgermeister Manfred Rädler (ÖVP) klar. Vorrang habe dabei, die Interessen der Montforthaus Feldkirch GmbH zu wahren, mögliche Vermögensnachteile abzuwenden und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den sorgfältigen Umgang mit öffentlichen Mitteln zu stärken.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
