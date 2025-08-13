Wie Sie gut durch Tag und Nacht kommen

Hitzestau in der Wohnung – Wie sich Räume abkühlen lassen

Lüften Sie während einer Hitzewelle nur, wenn es draußen kühler ist als innen - also in die Nacht oder in der Früh. Öffnen Sie möglichst alle Fenster gleichzeitig, denn so verteilt sich die kühle Luft besser. Untertags ist es ratsam, die Fenster zu schließen und zu verschatten. Auch Ventilatoren helfen – sie senken die Temperatur zwar nicht, der Luftzug wirkt aber kühlend. Zudem trocknet er den Schweiß auf der Haut. Die so entstehende Verdunstungskälte kühlt zusätzlich. Tipp: Stellen Sie als „Kühlmittel“ ein Gefäß mit Eis vor den Ventilator!