Huber Holding wehrt sich gegen neue, alte Vorwürfe

Das behaupten zumindest Mitglieder der NGOs „Südwind“ und „Clean Clothes Campaign“. Der thailändische Betrieb steht im Eigentum von Robert Ng – und dieser ist auch Vorstandsvorsitzender der Huber Holding. Laut „Südwind“ soll Huber in der Zeit des Lohnraubs Wäsche von Body Fashion produzieren haben lassen. Huber solle Verantwortung für die Lieferkette übernehmen: „Wir fordern Herrn Ng als Eigentümer von Body Fashion und der Huber Holding auf, den Arbeitern unverzüglich den gesamten ausstehenden Lohn und die Abfindungen zu zahlen“, sagt Gertrude Klaffenböck von „Südwind“. Es sei empörend, dass weder die Unternehmensleitung von Huber noch der Aufsichtsrat Verantwortung übernehmen oder Konsequenzen für Herrn Ng aus diesem Lohndiebstahl ziehen würden.