Lukas Fridrikas wechselt zum Ligakonkurrenten

In der Auftaktrunde der Fußball-Bundesliga stand Stürmer Lukas Fridrikas noch im Kader des SCR Altach. Und wurde für die letzten 20 Minuten eingewechselt. Es sollten aber die letzten für seinen Ländle-Arbeitgeber sein, der Wiener hat einen neuen Verein in der ersten Liga gefunden.
Nun wurde bekannt, dass der 27-Jährige zum Ligakonkurrenten TSV Hartberg wechselt. Fridrikas äußerte schon vor dem Spiel gegen Ried den Wunsch nach einem Wechsel, gegen die Oberösterreicher fehlte er bereits im Altacher Kader.
Die zwei Jahre im Rheindorf waren für den Wiener keine Erfolgsgeschichte. Insgesamt wurde er in 31 Spielen eingesetzt, erzielte drei Tore und bereitete vier vor. Aktuell war für ihn wohl nicht abzusehen, dass er an den beiden Altach-Angreifern Diawara und Mustapha vorbeikommen kann. Bei früheren Ländle-Stationen war Fridrikas deutlich erfolgreicher: Für Austria Lustenau erzielte er in 53 Partien 25 Treffer und ist mit 19 Bundesliga-Toren Lustenaus Rekordhalter. 75 Spiele, 33 Treffer, das ist die Bilanz beim FC Dornbirn. Nach insgesamt sechs Jahren endet heute die Zeit für den Stürmer in Vorarlberg, die Oststeiermark ist die neue Heimat.
Kommentare
