„Fahrschüler haben Recht auf faire Fahrprüfung“

Ausgearbeitete Vorschläge werden geprüft

Fakt ist, dass in keinem anderen Bundesland die Durchfallquote bei der praktischen Fahrprüfung so hoch ist wie in Vorarlberg. Bitschi betont, dass man diese Tatsache seit Längerem im Auge habe: Bereits im Sommer 2024 seien von einer eigens eingerichteten Arbeitsgruppe erste Vorschläge – unter anderem ist angedacht, externe Editoren einzusetzen – erarbeitet worden, diese würden seit Herbst auf ihre praktische Umsetzbarkeit hin geprüft. Zudem gebe es seit Anfang des Jahres quartalsweise Berichte zu den Durchfallquoten. Zwischenfazit: „Insgesamt ist mittlerweile eine leichte Verbesserung sichtbar. Trotzdem ist mir die Durchfallquote nach wie vor zu hoch“, so Bitschi.