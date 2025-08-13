Vorteilswelt
Christof Bitschi:

„Fahrschüler haben Recht auf faire Fahrprüfung“

Politik
13.08.2025 14:24
Hohe Durchfallquote: Führerscheinprüfungen im Ländle sind keine Selbstläufer.
Hohe Durchfallquote: Führerscheinprüfungen im Ländle sind keine Selbstläufer.(Bild: P. Huber)

Landesstatthalter Christof Bitschi (FPÖ) will die hohen Durchfallquoten bei Fahrprüfungen in Vorarlberg senken. Angesichts der jüngsten Vorwürfe gegen einige Sachverständige sieht er Aufklärungsbedarf.

Wie berichtet besteht der Verdacht, dass ein kleiner Klüngel aus Sachverständigen Vorarlberger Fahrschülerinnen und Fahrschüler absichtlich durch die Fahrprüfung rasseln hat lassen, um sich persönlich zu bereichern – die so erzielten Nebeneinkünfte belaufen sich teils auf fast 50.000 Euro. Die medialen Vorwürfe lassen auch den zuständigen Landesstatthalter Christof Bitschi nicht kalt: „Diese Anschuldigungen gehören zum einen rechtlich überprüft und aufgeklärt. Zum anderen sind intensive Beratungen notwendig, die auch Überlegungen zu einer Neuorganisation der Fahrprüfungen hinsichtlich der Fahrprüfer beinhalten. Für mich ist klar: Die Vorarlberger Fahrschülerinnen und Fahrschüler haben ein Recht auf eine faire Fahrprüfung.“

Ausgearbeitete Vorschläge werden geprüft
Fakt ist, dass in keinem anderen Bundesland die Durchfallquote bei der praktischen Fahrprüfung so hoch ist wie in Vorarlberg. Bitschi betont, dass man diese Tatsache seit Längerem im Auge habe: Bereits im Sommer 2024 seien von einer eigens eingerichteten Arbeitsgruppe erste Vorschläge – unter anderem ist angedacht, externe Editoren einzusetzen – erarbeitet worden, diese würden seit Herbst auf ihre praktische Umsetzbarkeit hin geprüft. Zudem gebe es seit Anfang des Jahres quartalsweise Berichte zu den Durchfallquoten. Zwischenfazit: „Insgesamt ist mittlerweile eine leichte Verbesserung sichtbar. Trotzdem ist mir die Durchfallquote nach wie vor zu hoch“, so Bitschi.

