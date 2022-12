Die Top-Tipps für einen gelungenen Weihnachtsabend

Ist Weihnachten das schönste Fest des Jahres oder der stressigste Abend überhaupt? Die Wahrheit liegt wohl in der Mitte - und viel kommt darauf an, was man daraus macht. Mit ein bisschen Planung jedenfalls wird es friedvoll und entspannt oder aber fröhlich und grandios - ganz nach Geschmack. Auf jeden Fall aber gelungen.