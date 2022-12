Macron warnte in den USA vor Spaltung des Westens

Macron ist seit Dienstagabend (Ortszeit) für einen mehrtägigen Staatsbesuch in den USA. Am Mittwochabend hielt er eine Rede in der französischen Botschaft in Washington, in der er vor einer Spaltung der westlichen Kräfte warnte. Dabei bezog er sich unter anderem auf Energiefragen, den Krieg in der Ukraine, aber auch das Gesetz „Inflation Reduction Act.“ Dieses will die US-Industrie ankurbeln und gegenüber ausländischen Wettbewerberinnen und Wettbewerbern bevorzugen. Im Detail sind Subventionen und Steuergutschriften daran geknüpft, dass Unternehmen US-Produkte verwenden oder selbst in den USA produzieren. Laut Macron bestehe durch das Gesetz die Gefahr, dass die US-Regierung zuerst auf sich selbst und dann auf ihren Rivalen China schauen würde.