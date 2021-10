Macron an Biden: „Ich glaube nur an Fakten“

Nach den jüngsten außenpolitischen Alleingängen der USA ist sich der französische Präsident Emmanuel Marcon nicht sicher, ob sein US-amerikanischer Kollege Joe Biden Frankreich noch als wichtigen Partner ansieht. Auf eine entsprechende Frage vor einem informellen EU-Gipfel in Slowenien sagte der Staatschef am Dienstagabend: „Wir werden sehen. Ich glaube nur an Fakten.“