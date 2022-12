Wiener Terroranschlag: Angeklagte kommen zu Wort

Ermittlungen ergaben: Angeklagter war in Wohnung des Attentäters

Laut der Anklage sollen sich der 32-jährige Russe und der spätere Schütze öfter als bei diesen zwei Waffenübergaben gesehen haben. Auswertungen seiner Handydaten sollen zeigen, dass er sich in der Nähe der Wohnung des Attentäters befunden haben soll. Sein Mobiltelefon wäre aber bei einem Mast acht Kilometer entfernt eingeloggt gewesen: „Mein Handy war ja ganz woanders. Das ist viele Kilometer entfernt.“ Dazu konnte der Richter aber Aufschluss geben: Ist ein Handymast überlastet, kann sich ein Mobiltelefon bei dem nächstgelegenen auch einloggen. Und das soll sich mit den ermittelten Daten decken. „Ich war in einem Shoppingcenter in der Nähe“, beteuerte der Russe.