„Spielgeld“ der Landesregierung regt auf

Das 3,8 Milliarden Euro starke Landesbudget Salzburgs wurde im Landtag, wie erwartet, ohne die Zustimmung der Opposition beschlossen. In der Debatte spielten vor allem die 200 Millionen Euro an Verstärkungsmitteln eine große Rolle. Diese haben keinen speziellen Zweck und sollen der Regierung in Krisensituation schnelle Liquidität ermöglichen. Die Regierung will in nicht vorhersehbaren Situationen schnell reagieren können. Das Problem: Für die Verwendung dieser Mittel ist ein Regierungsbeschluss ausreichend. Es bedarf keiner Zustimmung durch den Landtag. Daher stimmten sowohl SPÖ als auch FPÖ nicht zu.