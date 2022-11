Fußball-Bilanz: So steht‘s um unsere Klubs

Jahr für Jahr wird‘s Ende des Jahres spannend, wenn die Fußball-Bundesliga die Geschäftszahlen ihrer Klubs veröffentlicht. Beim SK Sturm kann man sich zurücklehnen, das Werkl‘ rennt. Zumal die Millionen aus dem Verkauf von Rasmus Höjlund noch nicht einberechnet sind. Die Schwarz-Weißen erwirtschafteten im Geschäftsjahr ein Plus von 2,274 Millionen Euro. Gesamterträge: 28,5 Millionen, bei einem Personalaufwand von 14,4 Millionen und 1,8 Mio., die man an Agenten und Spielervermittler zu zahlen hatte. Sturm hat ein Eigenkapital von 5,893 Millionen - macht Rang drei in Österreich hinter - no na - Salzburg (104 Mio.) und Rapid (21,3 Mio.). Puncto Anlage- und Umlaufvermögen ist man aber deutlich hinter Salzburg, den Konkurrenten aus Wien und dem LASK (allesamt mit eigenem Stadion). Sturm hat 7, 9 Mio. Anlagevermögen und 7,3 Mio. Umlaufvermögen. Zum Vergleich: Salzburgs Anlagevermögen liegt bei 86 Millionen, jenes von Rapid und Austria um die 57 Millionen, das des LASK bei 44 Millionen.