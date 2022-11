Austria Wien schreibt ein dickes Minus

Krisch betonte weiter: „Zudem wurden im gesamten Klub strukturelle Veränderungen eingeleitet, die kurzfristig wehtun und Geld kosten, uns aber langfristig helfen werden, unsere Austria auf wirtschaftlich stabile Beine zu stellen.“ Ein geplanter Turnaround in der Saison 2022/23 ist offenbar nicht realisierbar. Es fehlen kolportierte fünf Millionen Euro von Gazprom. Außerdem plagen den Klub die deutlichen Preiserhöhungen im Energiesektor. „Auch die Zinserhöhungen für Kredite treffen die Austria als Unternehmen mit hohem Fremdkapital besonders hart“, so Krisch. Laut dem Vorstand wolle die Austria durch Kosteneinsparungen und Erlössteigerungen in den kommenden Jahren aber eine Wende zu positiven Zahlen schaffen. „Um diese langfristigen Ziele zu erreichen, war es insbesondere in der Saison 2021/22 notwendig, kurzfristig zu investieren und Altlasten abzubauen.“