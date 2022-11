Streik! Ist das wirklich notwendig?

Arbeitgeber: „Gewerkschaft nimmt Kunden in Geiselhaft“

Die Handelsangestellten würden sich mit einem Streik jedenfalls in guter Gesellschaft befinden: Schon am Montag gingen die Eisenbahner auf die Straße, der Zugverkehr stand deswegen österreichweit still. Die 8,44 Prozent Lohnerhöhnung, die die Unternehmer-Vertreter anboten, reichten nicht. Die Arbeitgeberseite reagierte entsprechend verärgert: „Die Gewerkschaft nimmt mit ihren unrealistischen Forderungen die gesamte Branche und ihre Kunden in Geiselhaft“, sagt der Chefverhandler auf der Arbeitgeberseite.