Oberösterreich holte sechs Titel bei WorldSkills

Wettbewerb mit über 1000 Teilnehmern

Erstmals in der Geschichte von WorldSkills fanden die Wettbewerbe weltweit in 15 Destinationen in 25 Austragungsorten in Europa, Nordamerika und Ostasien im Zeitraum von 12 Wochen - als WorldSkills Competition 2022 Special Edition statt. Über 1.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus 56 Ländern und Regionen gingen in 61 Wettbewerben von Anfang September bis Ende November 2022 weltweit an den Start.