Vandalen demolieren den Friedensweg nach Purbach

Der Friedensweg war erst 2021 eröffnet worden. Er führte von der Bergkirche Donnerskirchen bis zur Friedensflamme im Zentrum von Purbach. „Dass diese Aktion in der Adventzeit passiert, ist besonders enttäuschend. In einer Zeit, in der Krieg, Aggression und so viel Unfrieden in der Welt sind, einen Friedensweg zu zerstören ist zu verurteilen.“