Mieses Online-Geschäft: Betrüger plünderten Konto

Der „Frühjahrsputz“ in der privaten Garderobe ging für eine modebewusste Frau aus dem Bezirk Oberpullendorf völlig schief. Unter den ausgemusterten Kleidungsstücken befand sich ebenso das nicht getragene Paar Sportschuhe einer namhaften US-Marke. Um in der Kommode im Vorzimmer Platz zu schaffen, suchte die Besitzerin auf einer bekannten Online-Verkaufsplattform Interessentinnen für die so gut wie neue Ware.