Arbeitskampf war auch in Salzburg spürbar

Kein einziger Obus hat am Montag in der Früh die Remise in der Salzburger Alpenstraße verlassen. Grund war der österreichweite Bahnstreik. Der Obus gilt ja durch seine Oberleitung ebenfalls als Eisenbahn. „Die Organisation von Freitag weg hat gut funktioniert und auch in der Früh ist alles gut verlaufen. Die Stimmung in der Belegschaft ist gut und jeder hat Hoffnungen“, berichtet Betriebsrat Frank Conrads. Erstaunlich: Das befürchtete große Chaos im Frühverkehr blieb dennoch aus. Am Abend kam es dann aber doch zu längeren Staus in und rund um die Landeshauptstadt.