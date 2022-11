Aufschrei im Sinne aller Klimaticket-Fans

Für die grüne Frontfrau Leonore Gewessler war die Einführung des Klimatickets vor einem Jahr zweifellos ein sehr großer Erfolg. Eine Million verkaufte regionale Klimatickets in ganz Österreich läuteten eine Wende in der Umweltpolitik ein. Die Akzeptanz in der Bevölkerung war überwältigend.