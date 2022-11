ÖBB-Chef schließt Ausfälle am Dienstag nicht aus

Der ganz große Kollaps ist vorerst ausgeblieben, doch Pendler mussten Montagfrüh viel Geduld und Nerven auf dem Weg zur Arbeit aufwenden. Vor allem in den Ballungsräumen der Landeshauptstädte und in Wien kommt es aktuell zu massiven Verzögerungen im Straßenverkehr. Bereits seit Mitternacht ist der Bahnverkehr in Österreich wegen der derzeit unterbrochenen KV-Verhandlungen zum Erliegen kommen. ÖBB-Chef Andreas Matthä entschuldigte sich bei allen Kundinnen und Kunden für die Unannehmlichkeiten. Der Vorstand des größten Unternehmens der aktuell bestreikten Branche warnte gleichzeitig vor möglichen Ausfällen auch am Dienstag.