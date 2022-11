Vier demolierte Autos und Einsatz von Pfefferspray

Am Montagabend lagen in der Landeshauptstadt Vorarlbergs die Nerven blank - zumindest bei zwei Autolenkern. Der eine, ein 53-jähriger Transportwagenfahrer, wollte um 17.50 in eine Parklücke am Straßenrand einparken. Genau das hatte aber auch ein Deutscher mit seinem Pkw vor. Als der Deutsche erkannte, dass er nicht mehr einparken konnte, stieg er aus und beschimpfte den Transportfahrer. Dann griff er zu einem Pfefferspray und sprühte dem 53-Jährigen damit durch das geöffnete Seitenfenster ins Gesicht.