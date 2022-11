Erhält Ukraine bald Waffen mit 150 km Reichweite?

Es verbindet die Bombe GBU-39 mit M26-Raketen, beides in großer Anzahl in US-Lagern vorhanden. Die Reichweite dieses Systems beträgt 150 Kilometer und wurde von Boeing zusammen mit SAAB seit 2019 entwickelt. Weder Boeing noch das US-Verteidigungsministerium wollten sich zu den Informationen äußern. „Wir brauchen Waffen, um diesen Krieg zu gewinnen“, sagte der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, am Montag im ZDF.