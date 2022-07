Der „Finger Gottes“ ist am Schlachtfeld angekommen

Waffen und Aufklärung kommt aus dem Westen

Tatsächlich funktioniert die GPS-gesteuerte Munition nur mit guter Aufklärung. Können etwa die Funksignale russischer Generäle in einem Gefechtsstand geortet werden, dauert es oft nur Minuten, bis eine Rakete auf dem Weg ist. Findet ein Satellit eine größere Ansammlung an Lastwägen an einer Eisenbahnstation, steht diese kurz darauf in Flammen. In beiden Fällen steckt meist massive Hilfe des Westens hinter den Schlägen gegen die russische Versorgung.