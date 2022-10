Damit holt die Ukraine Putins Drohnen vom Himmel

Sie sieht aus wie ein Gewehr, schießt aber mit Funkwellen statt Kugeln: Die futuristische Drohnen-Abwehrwaffe EDM4S „SkyWiper“ des litauischen Rüstungsunternehmens NT Service zog bereits vor Kriegsbeginn das Interesse des ukrainischen Militärs auf sich. Nach gescheiterten Versuchen, selbst einen tragbaren Störsender zu entwickeln, orderte die ukrainische Armee Ende 2020 die Drohnen-Abwehrwaffe aus der EU. Zuerst in kleiner Stückzahl in der schon länger umkämpften Ostukraine in Verwendung, sind mittlerweile gut 150 Stück der futuristischen Waffe im Einsatz gegen die Invasoren. Aber wie funktioniert so ein „SkyWiper“ eigentlich?