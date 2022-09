USA sagen Kiew weitere 8 Mehrfachraketenwerfer zu

1000 Tonnen Spenden aus Frankreich

Doch auch die Bevölkerung darf sich über Spenden freuen: Ein Schiff mit 1000 Tonnen Hilfsgütern für die Ukraine hat am Mittwoch im südfranzösischen Marseille abgelegt. An Bord befinden sich Dutzende Rettungsfahrzeuge, Medikamente und medizinisches Gerät, Lebensmittel sowie mobile Hilfsbrücken, die in die rumänische Hafenstadt Konstanza gebracht werden, von wo aus die Güter auf dem Landweg in die Ukraine transportiert werden sollen.