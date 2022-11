Die Sternstunde eines ganz besonderen Auto-Duftes

Was haben ein „Duftbauer“ aus Frauenkirchen und ein Autohändler aus Weiden am See gemeinsam? Ganz einfach: Man hat sich zusammengetan und einen eigenen Auto-Duft kreiert. „Ein schönes Fahrzeug weckt genauso Emotionen wie ein guter Duft“, sind die beiden überzeugt. „Wir mussten nur die richtige Duftmischung finden.“