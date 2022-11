Suche nach Vermissten sogar im Scheinwerferlicht

Am frühen Samstag brach das Unwetter über die Insel mit ihren etwas mehr als 60.000 Einwohnern herein. Besonders betroffen war der Küstenort Casamicciola im Norden. Schlammmassen beschädigten Häuser, in denen auch einige der Vermissten vermutet wurden. Die Feuerwehr rettete nach eigenen Angaben zwei Menschen aus einem Auto, das ins Meer gerissen wurde. Sie war insgesamt mit 100 Kräften und 40 Fahrzeugen im Einsatz. Die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni entsendete, zur Unterstützung der Rettungskräfte, Soldaten auf die Insel.