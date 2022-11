Eltern-Kind-Pass neu soll mehr Sicherheit bringen

„Krone“: Primar Reinhold Kerbl, wie zufrieden sind Sie mit der Umgestaltung des Passes?

Reinhold Kerbl: Noch ist der aktuelle Eltern-Kind-Pass ja nicht da. Aber grundsätzlich sind wichtige Neuerungen enthalten. Etwa, dass psychosoziale Aspekte mit einbezogen werden. In Zeiten wie diesen ist das so wertvoll wie nie zuvor. Unsere diesbezüglichen Probleme sind gewaltig - und in den bisherigen Untersuchungen unterrepräsentiert. Das beginnt bereits in der Schwangerschaft und zieht sich bis ins Kindesalter. Am besten sollten im Rahmen eines Arzttermins einfache, treffsichere Fragen gestellt werden. Die wichtigste: Brauchen Sie Hilfe oder Unterstützung?