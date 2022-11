Putin über Gefallenen: „Er hat sein Ziel erreicht“

Bei dem Treffen am Freitag wärmte Putin auch seine bekannte Kritik am Westen und an der angeblich dort vorherrschenden Gender-Ideologie auf. „An vielen Orten weiß man schon nicht mehr, was Mama bedeutet.“ Dort gebe es „Elternteil 1 und Elternteil 2“, die verschiedenen Geschlechter würden nach Dutzenden gezählt, behauptete der 70-Jährige. „Nach dem Zerfall der Sowjetunion schien es vielen von uns, dass nun das süße Leben beginnt, dass wir leben werden wie in Paris.“ Doch nun wollten viele in Russland schon nicht mehr leben wie in Paris, denn die russische Kultur sei eine andere, sagte Putin.