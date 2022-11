Putin kritisiert vor Soldatenmüttern „Fake News“

Am Vorabend des russischen Muttertags, welcher in diesem Jahr für viele Mütter ohne Beisein ihrer Söhne begangen wird, hat Präsident Wladimir Putin einige ausgewählte von ihnen in den Kreml geladen, um ihnen Rede und Antwort zu stehen. Eine zentrale Botschaft des Präsidenten an alle aufgewühlten Frauen des Landes bezüglich der Berichterstattung über den Ukraine-Krieg: „Glauben Sie nicht alles, was Sie im Fernsehen oder im Internet sehen!“