Mobilisierung geht weiter, Groll auf Putin steigt

Soldatenmütter gegen Krieg

Der Protest gegen die Mobilmachung und gegen den russischen Angriffskrieg generell verlagert sich zunehmend ins Internet, erklären Experten der US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW). Eine starke Stimme sind dabei die Mütter von russischen Soldaten, etwa die NGO „Soldatenmütter von St. Petersburg“, die schon vor Kriegsbeginn im Februar gegen einen Einmarsch eintraten. Jetzt haben auch rund 1500 Mütter von Kindern mit Behinderung und aus kinderreichen Familien Putin gebeten, ihre Ehemänner nicht in den Krieg zu schicken. In einem offenen Brief appellieren sie an den Machthaber als den „Beschützer der Familienwerte“.