Streik! Am Montag droht in Salzburg Verkehrschaos

Kommt es am Montag zum Streik der Eisenbahner, droht Salzburg ein Öffi- und Verkehrschaos. Denn dann legen auch die Mitarbeiter der Salzburger Lokalbahn und des Obusses die Arbeit nieder. „Krone“-Leser wissen, dass auch der Obus durch die Oberleitung dem Eisenbahngesetz unterliegt. „Wir werden uns zu 99,99 Prozent am Streik beteiligen“, bestätigt Salzburg AG-Verkehrsbetriebsrat Frank Conrads. Er hat in dieser Woche die Betriebsratswahlen mit seiner Liste Franco gewonnen und konnte mit fünf von neun Mandaten sogar die absolute Mehrheit holen.