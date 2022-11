40 Prozent fordern Rücktritt von Landeshauptmann

Eigentlich ist es nicht verwunderlich, dass die schiefe Optik rund um die ÖVP im Bund und in Vorarlberg ihre Auswirkungen hat. Dass die Ergebnisse einer Sonntagsumfrage, die die FPÖ Vorarlberg beim renommierten Institut Berndt in Auftrag gegeben hat, aber so fatal sind, hätte wohl niemand gedacht.